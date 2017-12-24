Son saniye pozisyonundaki o gerçek! Burak Yılmaz itiraz etti ama...

Maçın uzatma süresi oynanırken Trabzonspor tehlikeli bir bölgeden frikik kazandı. Uzatma dakikası olan 90+4'te topun başına Jose sosa geçti. Arjantinli oyuncunun kullandığı frikik sonrası topun çizgiyi geçtiğini iddia eden Burak Yılmaz, maçın bitiş düdüğüyle önce orta hakeme ardından yardımcı hakeme giderek uzun süre itiraz etti.
Ancak topun çizgiyi geçmediği görüntülere de yansıdı... Sosa'nın direk kaleye gönderdiği topa kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Direğe ve kaleciye çarparak kale çizgisinde kalan topu, Karabük savunmasındaki Barış Başdaş uzaklaştırdı.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.