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Son saniye pozisyonundaki o gerçek! Burak Yılmaz itiraz etti ama...

Trabzonspor ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile 1-1 beraber kalırken Burak Yılmaz, maçın bitiş düdüğü ile adeta çılgına döndü.

Hürriyet Haber
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Maçın uzatma süresi oynanırken Trabzonspor tehlikeli bir bölgeden frikik kazandı. Uzatma dakikası olan 90+4'te topun başına Jose sosa geçti. Arjantinli oyuncunun kullandığı frikik sonrası topun çizgiyi geçtiğini iddia eden Burak Yılmaz, maçın bitiş düdüğüyle önce orta hakeme ardından yardımcı hakeme giderek uzun süre itiraz etti.

Ancak topun çizgiyi geçmediği görüntülere de yansıdı... Sosa'nın direk kaleye gönderdiği topa kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Direğe ve kaleciye çarparak kale çizgisinde kalan topu, Karabük savunmasındaki Barış Başdaş uzaklaştırdı.

Son saniye pozisyonundaki o gerçek Burak Yılmaz itiraz etti ama...

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Kardemir KarabüksporAnadolu Kulüpleri

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