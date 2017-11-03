Son şampiyon Spurs karşısında farklı kazandı!

Warriors dokuzuncu maçında altıncı galibiyetini aldı, ilk dört maçını kazanan Spurs'te ise yenilgi serisi 4 maça çıktı. Spurs koçu Gregg Popovich bitime 5 dakika kala oyundan atıldı.
Üçüncü çeyreğin başına kadar geriden oynayan ve daha sonra arayı hızla açan Warriors'te Klay Thompson 27 sayı (5/8 üçlük), 3 ribaund, 2 asist, Kevin Durant 24 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Steph Curry 21 sayı (3/4 üçlük), 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, Draymond Green 16 sayı, 7 asist, 5 ribaundla oynadı.
Kawhi Leonard ve Tony Parker'ın henüz sezonu açmadığı Spurs'te Marcus Aldridge 24 sayı, 10 ribaundla double double yaptı, istatistiklerine 2'şer asist, top çalma ve blok ekledi. Kyle Anderson ise 16 sayıyla takımının ikinci en skorer oyuncusu oldu.