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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.08.2019 - 04:04, Son Güncelleme:

Son şampiyon sezonu West Ham deplasmanında açıyor! iddaa'da galibiyetlerine...

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Son şampiyon sezonu West Ham deplasmanında açıyor! iddaa'da galibiyetlerine...

Premier Lig'de geçtiğimiz yılı şampiyon olarak noktalayan Manchester City, yeni sezonu West Ham deplasmanında açıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

WEST HAM - MANCHESTER CITY

- West Ham'da yeni transferler Sebastien Haller ve Pablo Fornals'ın ilk 11'de olması bekleniyor.

- Kaleci Lukasz Fabianski iyileşti, Jack Wilshere de hazır ama Mark Noble'ın maça yetişmesi zor gözüküyor.

- Liverpool'u penaltılarla geçip Community Shield ile sezona giriş yapan Manchester City'de ise Leroy Sane şoku yaşanıyor!

- Bayern'e gider mi, gitmez mi derken Liverpool maçının hemen başında sakatlanan Alman futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı...

- Son 8 yıldır açılış maçlarında fire vermeyen Manchester City'de, yıldız forvet Sergio Agüero'nun ise bugüne kadar oynadığı sezonun ilk maçlarında attığı 6 gol ise dikkat çekici...

Son şampiyon sezonu West Ham deplasmanında açıyor iddaada galibiyetlerine...

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Geçen sezon Arnautovic’in gerek transfer söylentilerinden gerek de konsantrasyon eksikliği nedeniyle performansından çok sıkıntı çeken West Ham, hem Arnautovic’i Çin’e sattı hem de özellikle hücum bölgesine çok iyi transferler yaptı.

40 milyon avroya Frankfurt’tan Haller geldi. Basel’den Ajeti de gelen genç isimlerden. Villarreal’den Fornals, 10 numara olarak bir başka dikkat çeken isim. Pellegrini gibi bir tecrübeyle bu sezon daha iyi iş yaparlar.

Son şampiyon City, kupa koleksiyonuna Communtity Shield’ı da ekledi. Defans hattını yeniledi. A.Madrid’den Rodri, Juve’den Cancelo, Girona’dan Porro, PSV’den Angelino hep savunma transferleri.

Sezon başlangıçlarında sürprizler her zaman olağan gözükmüştür. Bu maçta iki taraf da gol bulur. 1.84 oranıyla ilk yarıda West Ham içeriye mağlup girmez iyi seçenek. Maç sonu sürprizin de çıkabileceğini düşünüyorum.

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Sezon açılışlarında Manchester City daha önce neler yaptı? İzleyelim...

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