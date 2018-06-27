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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.06.2018 - 08:38, Son Güncelleme:

Son şampiyon Rusya'da kabusu gördü! Almanya kupaya veda etti

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Son şampiyon Rusya'da kabusu gördü! Almanya kupaya veda etti

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Güney Kore ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele, Güney Kore'li Kim'in 90+3'te ve 90+6'da M,n Son'un attığı gollerle 2-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Almanya grubu son sırada tamamlayarak elendi ve kupaya veda etti. Gruptaki diğer takımlardan Meksika ile İsveç, son 16 turuna yükseldi.

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçlarında Güney Kore ile Almanya karşılaştı. Mücadeleyi Güney Kore 90+3. dakikada Kim ve 90+6. dakikada Son'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından son Dünya Kupası şampiyonu Almanya grup aşamasında turnuvaya veda etti.

Gruptaki diğer mücadele de ise İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup etti. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ludwig Augustinsson, 62. dakikada Andreas Granqvist ve 70. dakikada Edson Alvarez(KK) kaydetti.

Alınan bu sonuçların ardından İsveç F Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Meksika ise ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.

Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi. Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

Son şampiyon Rusyada kabusu gördü Almanya kupaya veda etti

Stat: Kazan

Hakemler: Mark Geiger (ABD), Joe Fletcher (Kanada), Frank Anderson (ABD)

Güney Kore: Jo, Lee Yong, Yun, Kim Younggwon, Hong, Jang, Jung Wooyoung, Lee Jaesung, Moon (Dk. 69 Ju), Son, Koo (Dk. 56 Hwang-Dk. 79 Ko)

Almanya: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector (Dk. 78 Brandt), Khedira (Dk. 58 Gomez), Kroos, Goretzka (Dk. 63 Müller), Mesut Özil, Reus, Werner

Goller: Dk. 90 3 Kim Younggwon, Dk. 90 6 Son (Güney Kore)

Sarı kartlar: Dk. 9 Jung Wooyoung, Dk. 23 Lee Jaesung, Dk. 48 Moon, Dk. 65 Son (Güney Kore)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu mücadelesinde Güney Kore, Almanya'yı 2-0 yendi.

93. dakikada kullanılan kornerde, kale sahası içinde önünde bulduğu topu ağlara gönderen Kim Younggwon'un golüyle Güney Kore 1-0 öne geçti. İlk olarak hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) vasıtasıyla geçerli sayıldı.

96. dakikada Güney Kore farkı ikiye çıkarttı. Yenik duruma düştükten sonra kaleci Neuer'in de ileri çıkmasıyla Almanya kalesi boş kaldı. Topu rakibinden alan Ju'nun uzun pasıyla kaleye doğru hareketlenen Son, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

 

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