Son şampiyon Rusya'da kabusu gördü! Almanya kupaya veda etti
2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Güney Kore ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele, Güney Kore'li Kim'in 90+3'te ve 90+6'da M,n Son'un attığı gollerle 2-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Almanya grubu son sırada tamamlayarak elendi ve kupaya veda etti. Gruptaki diğer takımlardan Meksika ile İsveç, son 16 turuna yükseldi.
2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçlarında Güney Kore ile Almanya karşılaştı. Mücadeleyi Güney Kore 90+3. dakikada Kim ve 90+6. dakikada Son'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından son Dünya Kupası şampiyonu Almanya grup aşamasında turnuvaya veda etti.
Gruptaki diğer mücadele de ise İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup etti. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ludwig Augustinsson, 62. dakikada Andreas Granqvist ve 70. dakikada Edson Alvarez(KK) kaydetti.
Alınan bu sonuçların ardından İsveç F Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Meksika ise ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.
Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi. Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.
Stat: Kazan
Hakemler: Mark Geiger (ABD), Joe Fletcher (Kanada), Frank Anderson (ABD)
Güney Kore: Jo, Lee Yong, Yun, Kim Younggwon, Hong, Jang, Jung Wooyoung, Lee Jaesung, Moon (Dk. 69 Ju), Son, Koo (Dk. 56 Hwang-Dk. 79 Ko)
Almanya: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector (Dk. 78 Brandt), Khedira (Dk. 58 Gomez), Kroos, Goretzka (Dk. 63 Müller), Mesut Özil, Reus, Werner
Goller: Dk. 90 3 Kim Younggwon, Dk. 90 6 Son (Güney Kore)
Sarı kartlar: Dk. 9 Jung Wooyoung, Dk. 23 Lee Jaesung, Dk. 48 Moon, Dk. 65 Son (Güney Kore)
MAÇTAN DAKİKALAR
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu mücadelesinde Güney Kore, Almanya'yı 2-0 yendi.
93. dakikada kullanılan kornerde, kale sahası içinde önünde bulduğu topu ağlara gönderen Kim Younggwon'un golüyle Güney Kore 1-0 öne geçti. İlk olarak hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) vasıtasıyla geçerli sayıldı.
96. dakikada Güney Kore farkı ikiye çıkarttı. Yenik duruma düştükten sonra kaleci Neuer'in de ileri çıkmasıyla Almanya kalesi boş kaldı. Topu rakibinden alan Ju'nun uzun pasıyla kaleye doğru hareketlenen Son, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
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