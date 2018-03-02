‘Son Şampiyon’ olmak için karşılaşacaklar!
Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvası Red Bull Son Şampiyon’un büyük finali, 25 Mart’ta düzenlenecek. Heyecanla beklenen turnuvanın Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak finaline katılım için şart olan elemeler 3-4 Mart’ta online olarak devam ediyor.
Dünyada en çok oynanan MOBA oyunlarından olan Dota 2, Türkiye’de de her geçen gün popülerliğini artırıyor.
Ülkemizde düzenlenen en büyük Dota 2 turnuvası ‘Red Bull Son Şampiyon’, bu sene de büyük heyecanla takip edilecek. 25 Mart’ta Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak final öncesinde elemeler ise devam ediyor.
İlk eleme, 24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. Play-off’lara katılacak takımlardan biri olmak isteyenler, 3-4 Mart tarihinde de online elemelerde yerini alabiliyor. 16 yaşını doldurmuş oyunseverlerin mücadele edebildiği turnuvada bir de yabancı takım boy gösterecek. Azerbaycan Ligi’nde yer alan Young P.I.M.Ps takımı ‘Son Şampiyon’un playoff turları için özel davetli olarak yarışacak.
PLAY-OFF’LAR 10-11 MART’TA
Young P.I.M.Ps’nin yanına 7 takımın da eklenmesiyle play-off aşamasına geçilecek. Play-off’tan başarıyla çıkan takım 2017 Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde eden ANT E-Spor’la 25 Mart’ta ‘Son Şampiyon’ olmak için mücadele edecek. Takımına güvenen esporcular, RedBull.com/sonsampiyon adresinden kayıtlarını tamamlayarak heyecana ortak olabiliyor.
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