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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor ‘Son Şampiyon’ olmak için karşılaşacaklar!
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Sıradaki Haber:Oyun dünyasının kadınları İstanbul’da buluşuyor

eSpor
02.03.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

‘Son Şampiyon’ olmak için karşılaşacaklar!

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Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvası Red Bull Son Şampiyon’un büyük finali, 25 Mart’ta düzenlenecek. Heyecanla beklenen turnuvanın Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak finaline katılım için şart olan elemeler 3-4 Mart’ta online olarak devam ediyor.

Dünyada en çok oynanan MOBA oyunlarından olan Dota 2, Türkiye’de de her geçen gün popülerliğini artırıyor.

Ülkemizde düzenlenen en büyük Dota 2 turnuvası ‘Red Bull Son Şampiyon’, bu sene de büyük heyecanla takip edilecek. 25 Mart’ta Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak final öncesinde elemeler ise devam ediyor.

İlk eleme, 24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. Play-off’lara katılacak takımlardan biri olmak isteyenler, 3-4 Mart tarihinde de online elemelerde yerini alabiliyor. 16 yaşını doldurmuş oyunseverlerin mücadele edebildiği turnuvada bir de yabancı takım boy gösterecek. Azerbaycan Ligi’nde yer alan Young P.I.M.Ps takımı ‘Son Şampiyon’un playoff turları için özel davetli olarak yarışacak.

PLAY-OFF’LAR 10-11 MART’TA

Young P.I.M.Ps’nin yanına 7 takımın da eklenmesiyle play-off aşamasına geçilecek. Play-off’tan başarıyla çıkan takım 2017 Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde eden ANT E-Spor’la 25 Mart’ta ‘Son Şampiyon’ olmak için mücadele edecek. Takımına güvenen esporcular, RedBull.com/sonsampiyon adresinden kayıtlarını tamamlayarak heyecana ortak olabiliyor.

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