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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.10.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Son şampiyon Mamak Belediyesi, bu yıl da iddialı giriş yaptı!

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Son şampiyon Mamak Belediyesi, bu yıl da iddialı giriş yaptı!

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl da turnuvaya galibiyetle başladı.

Eskişehir’de düzenlenen Federasyon Kupası ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi ile karşılaşan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 89-73 galibiyetle ayrıldı.

Yenikent Spor Salonu’nda oynanan maçta Ricky Tarrant 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Lotanna Nwogbo 23 sayı, 13 ribaund ile yeşil-beyazlılarda öne çıkan isimler oldu.

Mamak yabancılarıyla güldü

Çekişmeli başlayan ilk çeyrekte, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı iki yabancısının yüksek yüzdeli oyunu ile ilk periyodu 25-22 öne bitirdi. İkinci çeyrekte farkı 11 sayıya kadar çıkartan yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 47-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Lokman Hekim Fethiye Belediyesi, farkı eriterek öne geçmeyi başarsa da kısa sürede toparlanan Mamak, son çeyreğe de 65-58'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte de başarılı oyununu sürdüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı çift hanelere kadar çıkartarak sahadan 89-73 galip ayrıldı.

“Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz”

Yenilenen ve güçlenen kadrosu ile bu yıl da turnuvanın en iddialı takımlarından biri olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Sporcularımız da aynı istek ve arzu ile bunu sahaya yansıtıyor. Turnuvaya galibiyetle başlayan tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Son şampiyon Mamak Belediyesi, bu yıl da iddialı giriş yaptı

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