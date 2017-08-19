« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Son şampiyon iyi başladı

Son şampiyon iyi başladı

Bundesliga’da son şampiyon Bayern Münih galibiyetle başladı. Sezonun açılış maçında Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen’i 3-1 yendi.

AA
SON GÜNCELLEME

BUNDESLIGA’da son beş sezonun şampiyonu Bayern Münih, açılış maçında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. 

Son şampiyon iyi başladı

Allianz Arena’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya etkili başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Niklas Süle ve 19. dakikada Corentin Tolisso’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Bayern Münih, Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski’nin 53. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3’e çıkardı: 3-0

Son şampiyon iyi başladı

Konuk ekip, Admir Mehmedi’nin 65. dakikada fileleri havalandırması sonucu farkı 2’ye indirdi: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Son şampiyon iyi başladı

Son şampiyon iyi başladı

Bayern MünihBUNDESLIGABAYER LEVERKUSEN
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL