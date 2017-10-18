İlk yarıda Nick Young'ın üçlükleri ve Kevin Durant'la farkı 10 civarında tutan Warriors soyunma odasına 20 asist ve 71-62 önde gitti, son periyoda da 101-88 önde başladı.



PJ Tucker, Eric Gordon ve James Harden ile müthiş bir geri dönüş gerçekleştiren Rockets rakibine yaklaştı, bitime 44 saniye kala Tucker'ın 2 serbest atışıyla 122-121 öne geçti ve maçın ilk basketinden sonra ilk kez skor üstünlüğünü aldı. Warriors'un top kaybı, Rockets'ın boş hücumundan sonra Stephen Curry'nin üçlüğü çemberden döndü, hücum ribaundunun ardından Kevin Durant'ın şutu çemberden geçti ancak monitörden izlendikten sonra sürenin sona erdiği kararı çıktı.

Yüzde 53.3 (16/30) üçlükle oynayan Golden State Warriors'ta ilk 5 üçlüğünü sayıya çeviren Nick Young 23 sayı (6/7 üçlük), Kevin Durant 20 sayı, 4 ribaund, 7 asist, Stephen Curry 22 sayı (3/9 üçlük), 5 ribaund, 4 asist, Klay Thompson 16 sayı (4/7 üçlük), 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, 2 blok üretti.

Houston Rockets'ta ise James Harden 27 sayı (4/9 üçlük), 10 asist, 6 ribaund, üçlükleri ile tanınırken bu maçta çembere giderek sayı bulan Eric Gordon 24 sayı (0/6 üçlük), PC Tucker 20 sayı (4/6 üçlük), 6 ribaundla oynadı. Chris Paul Rockets'taki ilk maçında 11 asist, 8 ribaundluk katkı yaptı ancak 9'da 2 isabetle 4 sayıda kaldı.