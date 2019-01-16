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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
HABER: DHA / FOTOĞRAF:AA
16.01.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Son şampiyon Akhisarspor avantajı kaptı

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Son şampiyon Akhisarspor avantajı kaptı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında cuma günü evinde Beşiktaş’la karşılaşacak Akhisarspor, geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına çıkan yeşil-siyahlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek 22 Ocak Salı günü Akhisar’da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Beşiktaş karşılaşması öncesi olumlu sinyaller veren Akhisarspor’da teknik direktör Cihat Arslan çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Maçın ilk 15 dakikasına oldukça tutuk başladıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin çok değerli oyuncuları var. Oyuna kötü başlasak da sonradan açıldık. İkinci yarı Regattin’in sakatlığından dolayı oyunumuzun biraz kimyası bozuldu. Bu anlarda Kayserispor bize göre daha iyi performans gösterdi. Her şekilde skoru koruduk. Avantajlı bir sonuç elde ettik. Geçen sezon kupada şampiyon olduk, beklentilerin yüksek olduğunu biliyoruz. Fakat her şey bitmedi. Dikkatli olacağız, ben bu maçları çok önemsiyorum. Futbolda ciddiyeti elde kesinlikle bırakmamalıyız. Beşiktaş’ı da yenip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ZEKİ’NİN LİSANSI ÇIKTI

ARA transfer döneminde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları patlatmaya başlayan Akhisarspor’un Trabzonspor’dan renklerine bağladığı sağ bek Zeki Yavru’nun lisansı çıktı. Süper Lig kariyerinde 103 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu yeşil-siyahlılarda 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Zeki’nin yanı sıra Göztepe’den alınan golcü Cikalleshi ve Kayserispor’dan ön libero Rotman için toplu imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

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