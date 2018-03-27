Son maça çıkmadılar, şampiyonluktan oldular!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon maça çıkmadılar, şampiyonluktan oldular!
GeriFutbol Son maça çıkmadılar, şampiyonluktan oldular!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
27.03.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Son maça çıkmadılar, şampiyonluktan oldular!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son maça çıkmadılar, şampiyonluktan oldular!

Çankırı 1'inci Amatör Küme'de ligin bitimine 1 hafta kala averajla şampiyonluğunu garantileyerek ligin son maçına çıkmayan Çankırı Spor Kulübü ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) kararını verdi. Karara göre Çankırı Spor'un kural hatası yaptığı ve 3 puanının silindiği açıklandı. Bu sonuçla lig ikincisi Kurşunlu Belediye Spor şampiyonluğa yükseldi.

Çankırı 1'inci Amatör Küme'de şampiyonluğu son haftaya girerken averajla garantileyen Çankırı Spor, deplasmanda karşılaşacağı Orta Belediye Spor karşılaşmasına çıkmadı. Çankırı Spor ile aynı puana sahip Kurşunlu Belediye Spor, rakiplerinin maç gününü unuttuğunu iddia ederek hem mağlup, hem 3 puanının silinip kendilerinin şampiyon olmaları gerektiğini belirtirken, Çankırı Spor ise deplasman yolunda otobüslerinin arıza yaptığını ve futbolcularının zehirlendiğini öne sürmüştü.

Olay görüşülmesi için AFDK’ya gitti.

AFDK KARARINI VERDİ

AFDK tarafından bugün açıklanan kararda ise şunlara yer verildi:

Çankırı Spor Kulübü hakkında; 10.03.2018 tarihinde oynanması gereken Orta Belediye Spor-Çankırı Spor 1'inci Amatör Küme (Çankırı) müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet ve mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verilmesine karar verilmiştir.”

KAHRAMAN: "SONUÇTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Kararın açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Kurşunlu Belediye Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Kahraman, sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini ve şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Kahraman, “Lig başlamadan kurallar konulur. Kuralda herhangi bir nedenle maça çıkmayan takımın hükmen mağlup olacağı ve 3 puanının silineceği maddesi yer alıyor. Bu karara göre adaletli bir sonuç oldu. 15 gündür heyecanla bekliyorduk. Adeta öldük öldük dirildik. AFDK’nın kararı sonucunda beklediğimiz şampiyonluğumuz açıklanmış oldu.

Taraftarlarımızla, sporcularımızla, yönetimimizle bu karara çok sevindik” dedi.

BAL İÇİN MÜCADELE EDECEK

Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için şehrin diğer takımı olan 1074 Çankırıspor ile play-off maçı yapacaklarını ifade eden Kahraman, “1074 Çankırıspor ile BAL'a katılma adına play-off maçı yapacağız. Bu maçımız da Nisan ayı ortalarında olabilir. 15 gündür antrenmanlarımızı sürdürüyorduk, bırakmadık. Sonuç hepimize hayırlı olsun” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yusuf Yazıcı için geliyorlar! Barcelona ve...

Gerçek ortaya çıktı! Arda Turan'ın Ebru Şallı'ya attığı mesajlar sahteymiş

Emre Belözoğlu bombası! Aziz Yıldırım istedi...

Alper Potuk Türkiye’nin en iyi forveti olur