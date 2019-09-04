Son günde 2 transfer geçekleşmedi! Fenerbahçe...
Sarı-Lacivertliler için sol bek takviyesi çok önemliydi. Uzun süre Aleksandar Kolarov’un peşinde koşan yönetim, Sırp yıldız için Roma’yı ikna edemedi.
Transferin son günlerinde Çaykur Rizesporlu Melnjak ile Başakşehir’den Clichy için çalışmalar yapıldı.
Rize, Hırvat sol bek için 3 milyon Euro isteyince bu defter kapandı. Başakşehir, bonservisi elinde olan Alexander Büttner için girişimlerde bulundu. Eğer Hollandalı gelseydi, Clichy serbest bırakılacak ve Fenerbahçe, Fransız oyuncuyu kadrosuna katacaktı. Başakşehir, Büttner ile anlaşamayınca Clichy girişimleri de sonuçsuz kaldı.
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