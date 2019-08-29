Son Dünya Kupası'nın üçüncüsü Fransa, G Grubu'nun favorisi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dünya Kupası'nın üçüncüsü Fransa, G Grubu'nun favorisi!
GeriBasketbol Son Dünya Kupası'nın üçüncüsü Fransa, G Grubu'nun favorisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
29.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Son Dünya Kupası'nın üçüncüsü Fransa, G Grubu'nun favorisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dünya Kupası'nın üçüncüsü Fransa, G Grubu'nun favorisi!

Fransa Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Ürdün, Almanya ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Son Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan Fransa, favori olduğu grupta ilk 2'ye girerek son 16 turuna yükselmek için çabalayacak. Avrupa temsilcisinin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma serüveni

FIBA dünya sıralamasının üçüncü basamağında yer alan Fransa, elemelerde iyi bir performans sergiledi.

Avrupa elemeleri ilk turunda E Grubu'nda yer alan Fransa; Rusya, Bosna Hersek ve Belçika ile yaptığı tüm maçları kazanarak ikinci tura yükseldi.

Bu turda Çekya, Finlandiya ve Bulgaristan ile karşılaşan Fransa, 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alıp, grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

- Dünya Kupası geçmişi

Fransa Milli Takımı, 8. kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1950 yılındaki ilk şampiyonayı 6. sırada bitiren Fransa, 1954'te Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 4. oldu.

1963'te yine Brezilya'da düzenlenen şampiyonayı 5. tamamlayan Avrupa temsilcisi, sonrasındaki 5 turnuvaya katılamadı.

İspanya'da 1986'de düzenlenen şampiyonada 13. olan Fransa, 2006'da Japonya'da gerçekleştirilen şampiyonayı 5. bitirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen turnuvayı 13. tamamlayan Fransa, son olarak İspanya'da 2014'te düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya alarak tarihinin en iyi derecesini elde etti.

Fransa, dünya kupalarında çıktığı 55 maçın 28'ini kazandı, 27'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

- Kadro

Fransız başantrenör Vincent Collet'in çalıştırdığı Fransa'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 12 kişilik kadrosu şöyle:

Andrew Albicy, Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Louis Labeyrie, Paul Lacombe, Mathias Lessort, Amath M'Baye, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Axel Toupane.

- Fenerbahçeli De Colo kadroda

Fransa Milli Takımı'nda Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando De Colo da yer alacak.

2014'ten geride kalan sezonun sonuna kadar Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen De Colo, Fransa'nın en önemli kozlarından biri olacak. Güney Batı Avrupa temsilcisinde, Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi forvet Amath M'Baye de forma giyecek.

Fransa'da ayrıca NBA takımlarında forma giyen Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Frank Ntilikina ve Vincent Poirier ile Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Axel Toupane ön plana çıkıyor.

- Maç takvimi

Fransa Milli Takımı'nın G Grubu'nda Shenzhen kentindeki Shenzhen Körfezi Spor Salonu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:
15.30 Fransa-Almanya

3 Eylül Salı:
15.30 Ürdün-Fransa

5 Eylül Perşembe:
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika: Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya transferini açıkladı
Son dakika: Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçildi
Adil Rami yorgun! Bu sabah idmanında...
Altınordu, Ufuk Budak'ı transfer etti