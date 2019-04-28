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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.04.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Son düdük çaldı, saha karıştı!

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Son düdük çaldı, saha karıştı!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor arasında oynanan olan BAL'a yükselme müsabakası sonrası saha içi bir anda karıştı.

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 futbol ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ile BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor, BAL'a yükselme Play-Out müsabakasında Bilecik Edebali Stadında karşı karşıya geldiler.

İki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldururken, güzel havada başlayan müsabakanın ilk yarısı orta sahada ikili mücadeleler eşliğinde geçti. İlk yarı kalecilere fazla iş düşmezken, ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da gol pozisyonu fazla olmazken, maçın 82'inci dakikasında gelişen bir Vitraspor atağında sağ kanattan ortalanan topa gelişine vuran Hakan Aydeniz topu filelere gönderdi. Bu gol sonrası Vitrapor cephesinden büyük sevinç yaşanırken, 1308 Osmaneli Belediyesporlu bazı futbolcularla Vitraspor yedek kulübesi arasında tartışma yaşandı.

Bu golden sonra gelişen 1308 Osmaneli Belediyespor atakları sonuçsuz kalınca, maçı Vitraspor 1-0 kazanarak, 2019-2020 futbol sezonunda da BAL'da devam edecek.

Maç sonunda saha içi bir anda karıştı

Maç sonunda iki takım oyuncuları dostça birbirlerine tebrik ederken, gol esnasında yaşanan tartışma bir anda tekrar alevlendi.

Oyuncular birbirlerine girerken, çevik kuvvet ekipleri olayları zor da olsa yatıştırması bildi.

Yaklaşık 5 dakika süren olaylar sonrası Vitraspor seyircisi ile galibiyeti kutlarken, 1308 Osmaneli Belediyespor 2 senedir aynı skorla aynı takıma kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı.

1308 Osmaneli Belediyespor 2019-2020 futbol sezonunda tekrar Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele edecek.

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Son düdük çaldı, saha karıştı

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