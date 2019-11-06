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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.11.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nde 5. Eleme Turu eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Bu turda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçları oynanacak. 32 takımın katıldığı ve çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak 5'inci tur mücadelelerinde ilk maçlar, 3-4-5 Aralık'ta, rövanş maçları ise 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci eleme turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp Merkezi Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp yöneticileri katıldı.

YILMAZ BÜYÜKAYDIN: HEDEFE DOĞRU YAKLAŞTIKÇA HEYECAN SEVİYESİ ARTIYOR

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Yaklaşık 160 takımın mücadelesiyle başlayan kupa 32 takımla yola devam edecek. Bu turla birlikte çift maç müsabaka usulüne geçiyoruz. Geçtiğimiz turdan sonra heyecanımız katlanarak artıyor. Bu tür müsabakalarının da heyecanlı ve zevkli geçeceğini temenni ediyorum. Hedefe doğru yaklaştıkça heyecan seviyesi daha da fazla artıyor. Kura çekiminin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ALİ DÜŞMEZ: KUPA HER ZAMAN HEYECANLI VE SÜRPRİZE AÇIKTIR

Bütün takımlara başarılar dileyen TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ise "Centilmenlik ve fair play diliyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Kupa her zaman heyecanlı ve sürprizlere açıktır. Hak edenin kazandığı bir kupa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri şu şekilde:

Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Eyüpspor - Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü
Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü

MAÇLAR NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun rakipleri...

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