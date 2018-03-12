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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol Haberleri Son dakika... Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı
Futbol Son dakika... Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı
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Sıradaki Haber:Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

Futbol
12.03.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı

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PAOK Başkanının sahaya silahla girmesinin ardından Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı!

Yunanistan Ligi'nde zirvede bulunan AEK Atina, deplasmanda haftaya ikinci sırada giren PAOK'un konuğu olurken maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon ortalığı karıştırdı. Ev sahibi PAOK, mücadelenin son dakikalarında Varela ile bir gol bulurken yardımcı hakemle pozisyonu görüşen orta hakem, ofsaytta bulunan futbolcunun kalecinin görüş alanında olduğu kararını vererek golü iptal etti. PAOK cephesi hakeme yoğun şekilde itiraz ederken iki taraf da bir anda sahaya girmişti. Ortalığın karışmasıyla birlikte hakemler soyunma odasına giderken korkutan bir görüntü ortaya çıktı. PAOK Başkanı Ivan Savvidis, sahaya belinde silahla girdi.

BAŞKANIN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA!
PAOK Başkanı Savvidis'in basın sözcüsü Tatiana Gordina, Savvidis'e yöneltilen iddialarla ilgili bir açıklama yaparak "Başkanın kimseyi tehdit etme amacı yoktu, bunun içine silah da dahil. Yazılanlar gerçekleri çarpıtan ifadeler." ifadelerini kullandı.

AEK kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre PAOK Başkanı Savvidis, AEK'den Vassilis Dimitriadis'a saldırdı. Aynı şekilde sportif direktör Lubos Michel'in de Nova gazetesinden bir kişiye saldırdığı iddia edildi. Savvidis hakemin kararını protesto etmek için oyunculara maçı bırakıp stadı terk etmelerini söyledi. Portekizli Vieirinha ise buna karşı çıkarak maça devam etmek istediklerini bildirdi.

KASIM 2016'DA MHK BAŞKANININ EVİ KUNDAKLANMIŞTI
Yunanistan Futbol Federasyonu, Kasım 2016'da Merkez Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin kundaklanması nedeniyle tüm lig maçlarına ara vermişti. Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, başkan Bikas’ın boş olan yazlık evinin çarşamba günü gerçekleşen kundaklanma olayının, şüphe uyandırıcı olduğunu belirtirken, itfaiye departmanından gelecek resmi rapora göre hareket edileceği bildirilmişti. Bikas, o haftanın başında bir başka hakemin, evinin dışında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Liglere ara verildiğini açıklayan Yunanistan Futbol Federasyonu, bu kararını FIFA ve UEFA’ya da gönderildiğini belirtmişti.

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