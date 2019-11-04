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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.11.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Son Dakika | Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti

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Son Dakika | Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti

A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

TFF'den yapılan resmi açıklama şöyle;

A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

1984-1985 yıllarında A Milli Takımı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.

Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz.

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