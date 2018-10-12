Son dakika: Yıldız isim A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
İrfan Can Kahveci, A Mili Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından 0-0’lık eşitlikle ayrılan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İRFAN CAN KAHVECİ KADRODAN ÇIKARILDI
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Rize'deki Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Futbolcunun, sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can'ın tedavisine kulübünde devam etmesini uygun gördü."
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