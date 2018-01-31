Son dakika: Yeni transfer Nagatomo İstanbul'da!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Inter’in sol beki Nagatomo, bugün sabah 11.00’de uçakla İstanbul’a iniş yaptı. Galatasaray, Nagatomo transferini bitirme aşamasına geldi.

Yapılacak son görüşmelerde de anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar, Japon sol beki sezon sonuna kadar kiralayacak. Nagatomo'nun satın alma opsiyonu da Galatasaray'da olacak. 8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden biri.

Öte yandan futbolcu, transferiyle ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Bugün Inter'de 7. yılımı tamamladım. 31 Ocak 2011'de bana teklif yaptıkları günü asla unutmayacağım. Kalbim Inter'e şükranla dolu. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a getirttiği Yuto Nagatomo'nun geçici transferi için futbolcu ve kulübü İnter ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Duyuruda, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü F.C. Internazionale Milano S.p.A ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Yuto Nagatomo, Atatürk Havalimanı'nda

2007-08 sezonunda Japon futbolcu Junichi Inamoto Galatasaray forması giymişti. Nagatomo transferi gerçekleşirse tecrüberli oyuncu G.Saray'da forma giyen 2. futbolcu olacak.

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