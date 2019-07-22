Son dakika: Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu
Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'nda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Malatyaspor bu turdan galip gelmesi durumunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor ikinci turdaki ilk maçını 25 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'ta oynacak.
Temsilcimiz tur atlaması durumunda, karşı eşleşmeden gelen rakibiyle 8-15 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.
Bu etabın kazananı play-off rakibini bekleyecek. Play-off etabını geçen takımlar ise grup aşamasına kalmaya hak kazanacak.
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