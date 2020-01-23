Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı!

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Kemal Özdeş ile anlaşma sağladıklarını kaydederek, "Camiamıza, Malatyamıza hayırlı olsun. Kemal hocamıza biz güveniyoruz. Güvendiğimiz için de Malatyaspor’umuzu teslim ettik. İnşallah onunla hayırlı neticede, hayırlı sonuçlar alıp ligi en üst noktada bitirmeyi hedefliyoruz. Biz inandık, o bize inandı. İnşallah sezon sonuna kadar Kemal hocayla beraber çalışmaya karar kıldık, anlaştık. Bir kere Kemal hoca Malatyaspor’dan ve bizde Kemal hocadan razıyız, niye? O Malatyaspor’dan bir teklif geldiği için mutlu, bizde Kemal hoca ile çalışacağımız için mutluyuz. Futbolcular noktasında ise çok derinlemesine bu konulara girmedik ama şu an mevcut kadromuzu çok beğendiğini beyan ediyor. Bu bizim için çok önemli zaten. Hatta Anadolu kulüplerinin içinde en iyi kadroya sahip olduğunu söylüyor. Şu anda kadromuzla alakalı bir sıkıntı yok. Zaten dün orta saha takviyesi yaptık, bir forvet ve bir stoper takviyesi daha yapacağız ve oda bunu biliyor" dedi.





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