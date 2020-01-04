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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Yeni Malatyaspor Bifouma'yı resmen açıkladı | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor Bifouma'yı resmen açıkladı | Transfer Haberleri

Süper Lig ekiplerinden BtcTürk Yeni Malatyaspor, Bifouma'nın sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

27 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Bifouma, en az bir sezon daha Malatya'da futbol hayatını sürdürecek.



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Son Dakika | Yeni Malatyaspor Bifoumayı resmen açıkladı | Transfer Haberleri

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