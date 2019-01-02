Son dakika: Volkan Demirel affedildi
Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve takımdan uzak kalan Volkan Demirel, başkan Ali Koç ile görüşmesinin ardından affedildi. 37 yaşındaki file bekçisi kadroya döndü. Volkan Demirel konu ile ilgili 3 Ocak Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Deneyimli futbolcu perşembe günü kampa katılacak.
Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel 3 Ocak Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Kadro dışı kalan ve Ali Koç ile görüştükten sonra kadroya geri döneceği tahmin edilen Demirel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Değerli basın mensupları, 3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım."
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