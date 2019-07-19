Son dakika: Verona Koray Günter'i kiraladı
Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Genoa forması giyen Koray Günter'i kiraladığını açıkladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki savunma oyuncusu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer edildi.
Koray Günter geçtiğimiz sezon bayında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olmuştu.
Koray geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 15 maçta forma şansı buldu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle