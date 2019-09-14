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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
14.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Vedat Muriqi'den flaş karar! F.Bahçe...

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Son dakika... Vedat Muriqi'den flaş karar! F.Bahçe...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, “Bana gelen bir transfer teklifi yok. Fenerbahçe’ye yeni geldim ve şu an sadece burada başarılı olup, şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde geçtiğimiz milli maç döneminde ülkesi Kosova forması altında müthiş bir performans gösteren Vedat Muriqi, 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı. Son İngiltere sınavında ortaya koyduğu futbolla ilk başta Premier Lig’in devlerinden Tottenham’ın canlı olarak izlettiği Vedat için son olarak da bir başka dev Manchester United düğmeye basmıştı. United’ın, Fenerbahçe’nin, Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki golcüyü gözlemci ekibinden Krsto Kilibardo’ya izleteceği bildirildi.

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‘Ben değil, biz varız’

Formuyla özellikle Fenerbahçeli taraftarları şampiyonluk yolunda oldukça mutlu eden Kosovalı forvet, son dönemde herkesin kendisinden bahsetmesini doğru bulmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başarılı bir performans ortaya koyuyorsam, bu sadece benim sayemde değildir. Çünkü başarı sadece ‘ben’ değil, ‘biz’ olunca gelir. Ne Kosova ne de Fenerbahçe’de tek başıma değil, takım arkadaşlarımla başarı için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

‘Arkadaşlarımın katkısı büyük’

“Attığım gollerde takım arkadaşlarımın da büyük katkısı var” diyerek sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, transfer haberleriyle ilgili olarak da, “Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir. Ben Fenerbahçe’ye yeni geldim ve burada başarılı olup şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Sezonun henüz başındayız, bizi güzel günler bekliyor ve şu an sadece takımın başarısına ve Alanya karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayım” ifadelerini kullandı.

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