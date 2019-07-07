Son Dakika: Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi'nin transfer edildiğini resmen açıkladı!
Fenerbahçe'yi mi yoksa Galatasaray'a mı gidecek derken, Vedat Muriqi'nin yeni adresi resmen belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı.
25 yaşındaki Kosovalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe transferi, sosyal medya hesabından bu şekilde duyurdu...
#BizFenerbahçeyiz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 7 Temmuz 2019
V E D A T M U R I Q I. 😎
👉 https://t.co/lCu7dIcHHo pic.twitter.com/o8MSwXJ9eM
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor, şimdiden Fenerbahçe'miz ile nice başarılar diliyoruz." denildi.
Geride kalan sezon Çaykur Rizespor'la ligde 34 haftanın tamamında ilk 11'de forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 17 gol kaydetti.
Türkiye'de Giresunspor ve Gençlerbirliği'nde oynayan Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Sarı-lacivertliler Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu'da sonra beşinci transferini Muriqi'yle yaptı.
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