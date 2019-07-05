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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.07.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Son Dakika: Vedat Muriç İstanbul'da

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Son Dakika: Vedat Muriç İstanbul'da

Galatasaray'ın transferi için çaba sarf ettiği ve sezon sonuna kadar Rizespor'da kalacağı açıklanan Vedat Muriç, İstanbul'a geldi.

Kosovalı golcü, Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Havalimanında görülen Muriç'e "Sözleşmen bitince Galatasaray'a gelir misin? sorusu soruldu.

Golcü oyuncu ise bu soruya "Sözleşmemin bitmesine 1 sene daha var. Henüz konuşmak için erken" yanıtını verdi.

TRT Spor'a konuşan Kosova'lı golcü, "Transferde fikir ayrılığına vardığımız için ve bu sürecin beni de yıpratması nedeniyle böyle bir karar aldık. Bir sene daha Çaykur Rizespor'da kalacağım" ifadelerini kullandı.

HASAN KARTAL: TEKLİFLER GERÇEK DEĞERİNİN UZAĞINDA 

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, kamuoyunda Vedat Muriç'in transferi için konuşulan rakamların gerçek değerinin çok uzağında kaldığını, bunun kulüp menfaatleri ile örtüşmediğini belirtti.

Vedat Muriç ile yaptığı görüşmenin ardından oyuncunun kulüpte devam etme kararı aldığını ifade eden Kartal, "Oyuncumuz şu an için oluşan şartlarda bizimle birlikte devam edecektir. Vedat Muriç takımımızın yeni sezon hazırlık kampına katılarak takımdaki yerini alacaktır. Vedat Muriç transferi askıya alınmıştır. Gelecek günlerin neyi göstereceğini şimdiden kestirmek güç olsa da bu gelişme her iki taraf için de hayırlı olmuştur." dedi.

Vedat'ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kartal, "Vedat gibi bir oyuncuyu her takım kadrosunda görmek ister. Geçen sezon takıma önemli katkı sağladı. Geçen sezon ligin en çok gol atan ikinci oyuncusu. Gol pasları ile takıma katkısı ortada. Bu tür oyuncuların alıcısının olması çok normal. Yurt içi ve yurt dışından önemli teklifler geldi. Transfer sürecinde kendisinin dışında farklı gelişmeler de yaşandı. Biz kendisi ile konuştuk. Kulübü ile hiçbir problemi yok. Kimse Vedat'ı problemli bir oyuncu gibi de göstermeye çalışmasın." şeklinde konuştu.

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