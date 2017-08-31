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Son dakika: Ve transfer resmen gerçekleşti! Mbappe PSG'de

Ve beklenen transfer resmen gerçekleşti. Monaco, Kylian Mbappe'nin PSG'ye transfer olduğunu açıkladı. PSG de Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hürriyet Haber
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PSG yaza damgasını vuran ve merakla beklenen 2. transferi de gerçekleştirdi! Fransız devi, Neymar’dan sonra Monaco’dan Kylian Mbappe’yi de kadrosuna kattı.

Bu sezon Finansal Fair Play nedeniyle Fransız oyuncuyu kiralayan Paris Saint-Germain, gelecek sezon sonunda ise oyuncuya 4 yıllık imza attıracak.

Brezilyalı yıldız Neymar'ı 222 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katarak dünyanın en pahalı transferini gerçekleştiren PSG, Monaco'dan Mbappe'yi de 180 milyon euro bonservis bedeliyle alarak dünyanın en pahalı ikinci transferini yaptı.

İşte twitter'da Monaco'dan 'teşekkür', PSG'den 'hoş geldin' mesajları...

Son dakika: Ve transfer resmen gerçekleşti Mbappe PSGde

Son dakika: Ve transfer resmen gerçekleşti Mbappe PSGde

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