Son Dakika | Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na veda etti
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda temsilcimiz Vakıfbank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek üst üste üçüncü kez finale yükselme şansını yitirdi
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenildi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-23 kazanan Imoco Volley, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-20 ile hanesine yazdıran VakıfBank, durumu 1-1'e getirdi. İtalya temsilcisi, üçüncü sette 25-23 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı.
Dördüncü sette rakibine 25-21'lik skor üstünlüğü sağlayan VakıfBank, durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine iyi başlayan ve skorda uzun süre önde giden VakıfBank, 14-10'luk üstünlük yakalamasına rağmen maç sayısını almayı başaramadı.
Başa baş giden son seti de 23-21 kazanan Imoco Volley, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Imoco Volley'in finaldeki rakibi, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki diğer yarı final karşılaşmasının galibi olacak.
VakıfBank ise yarı final maçının kaybedeniyle yarın TSİ 12.00'de üçüncülük maçına çıkacak.
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