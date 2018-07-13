SON DAKİKA - Ünlü hoca ile yollar ayrıldı!
Chelsea Antonio Conte'yle yollarını ayırdı!
Chelsea'de İtalyan teknik adam Antonio Conte dönemi bitti. Conte, iki yıldır çalıştırdığı Maviler'de ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'ni 5. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Chelsea'de beklenen oldu ve İtalyan menajer Antonio Conte ile yollar ayrıldı.
ŞAMPİYON YAPMIŞTI
Chelsea'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Conte'nin görevine son verildiği duyurulurken İtalyan teknik adama kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarı dileklerinde bulunuldu.
Maviler'in başına 2016 yazında getirilen Conte, Chelsea'yle ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Bu sezon FA Cup'ta elde edilen zafere rağmen lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok altında bir performans gösteren İngiliz devinin Conte'den boşalan koltuğu Maurizio Sarri ile doldurması bekleniyor. (Fanatik)
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