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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.06.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Son dakika: Ünal Karaman 2 yıl daha Trabzonspor'da

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Son dakika: Ünal Karaman 2 yıl daha Trabzonspor'da

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hocamızla kulübün neferlerinden birisi. Her şeyiyle onun arkasındayız, yanındayız, sağındayız , solundayız. Hocamızla birlikte yan yanayız. Kendinise çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcısı olsun. " diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, "Klasikleşmenin ötesinde Trabzon şehri farklı bir şehir. Dokusunu bozma adına ısrarcı olmazsa. Tüm yönetim kuruluna, bizden emeğini esirgemeyen profesyonellerimize, çalışanlarımıza bayram günü teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız. Biz kendimizi hesaba çekme noktasında biraz eksik kalırız.Horonu bile hızlı oynarız. Bazen erken davranabiliriz, acele edebiliriz. İstediğim bir tek şey var, camiamıza hizmet etmek. Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam eğer evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın. Benimle birlikte çalışan arkadaşlarımdan da başka bir şey beklemem. Beni 20-30 yıldır tanımamışsanız fazla ifade edeceğim bir şey olmaz. Zorluklar bize imkan ve fırsat verdi. Her türlü zorluğa karşı aslan gibi yüreği olan, sporculuk duruşundan taviz vermeyen, öğrenmeye aç bir oyuncu grubu vardı." ifadelerini kullandı.

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