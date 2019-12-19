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Futbol
19.12.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

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SON DAKİKA | Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

Kayserispor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Umut Bulut Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

36 yaşındaki Umut Bulut kariyerinde Petrolofisi, İnelgölspor, Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giydi.

Tecrübeli golcü bu sezon sarı kırmızılı formayla 11 maçta forma giyerken, 3 gole imza attı.

Umut, 2019-2010 sezonunda Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol kralı olmuştu.

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