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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 21:19,Son Güncelleme:/

Son Dakika | ultrAslan'dan Arda Turan transferi açıklaması!

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Son Dakika | ultrAslan'dan Arda Turan transferi açıklaması!

Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan için sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan önemli açıklamalar yaptı.

Başakşehir'den ayrılan ve ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan için sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır.

TRİBÜN DESTEKLEYECEKTİR

Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir."

Son Dakika | ultrAslandan Arda Turan transferi açıklaması

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