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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
27.03.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Son dakika: UEFA'dan 2 tarihi değişiklik! Bir dönem kapanıyor...

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Son dakika: UEFA'dan 2 tarihi değişiklik! Bir dönem kapanıyor...

Son dakika açıklamasına göre UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kurallarında değişikliğe gitti. Şampiyonlar Ligi'nde maçların başlangıç saati olan 21.45 geleneği de resmen sona eriyor.

UEFA'dan son dakika açıklaması! UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupası'nda yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı. UEFA'nın açıklamasına göre 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

UEFA'nın duyurduğu diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin saatinde de değişikliğe gitti. UEFA, Avrupa saatine göre önceden 20:45 olan klasikleşen saati, 21:00'a çekti. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak. Salı ve çarşamba günleri belirlenecek olan ikişer maç ise Türkiye saatiyle 20.55 ve 21.55'te başlayacak.

KADROYA YENİ OYUNCU EKLEMEDE SERBESTLİK GELDİ!
UEFA'nın yeni kurallarına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan takımlar, herhangi bir kısıtlama olmadan daha önce bildirdikleri kadrolara 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

YENİ BAŞLAMA SAATLERİ
Bir değişiklik de maçların başlama saatlerinde yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 21.45 geleneği sona ererken, gelecek sezondan itibaren maçlar TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

Ayrıca bu saat değişikliğin 15 Ağustos tarihinde Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda oynanacak olan 2018 UEFA Süper Kupası için de geçerli olduğu ifade edildi.

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