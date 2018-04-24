Son dakika: UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması
UEFA Başkanı Ceferin,Galatasaray'ın durumu ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Marca Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan UEFA başkanı Galatasaray, PSG ve Milan'ın durumu ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın geleceği ile ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınan Ceferin, "Bu bahsedilen kulüplerle ilgili kararı görüşen kurumlar tamamen bağımsız. Benim için bu konuya dahil olmam çok zor. Bir yorum yapamam; umarım bu üç kulüp için problem çıkmaz" diye konuştu.
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