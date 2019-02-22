Son dakika! UEFA'dan AEK'ya men cezası
UEFA, 27 Kasım 2018'de oynanan AEK - Ajax maçında çıkan saha olayları sebebiyle Yunan kulübüne 2 yıl ertelemeli men cezası verildi.
Ajax'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada Yunan taraftarlarının çıkardığı olaylar kulübe pahalıya patladı. Atina'da oynanan maçta meşale yakma, sahaya girme, kurallara aykırı organizasyon gibi sebeplerden ötürü, kulübe 2 yıl ertelemeli men cezası verildi.
Öte yandan kulübe 80 bin dolar da para cezası uygun görüldü.
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