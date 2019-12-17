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Futbol
17.12.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Son dakika! Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı!

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Tuzlaspor - Galatasaray maçının sonunda soyunma odası tünelinin girişinde oyuncular arasında arbede çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Maçın ardından Fernando Muslera, ilk maçta soyunma odası koridorlarında Galatasaray'a küfür eden ve fotoğraf paylaşımı yapan Gökhan Çıra'ya; "Ne oldu, konuşsana?" dedi.

Muslera ve Gökhan'ın tünelde yumruklaşmasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi.

Detaylar birazdan...

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı!Tuzlaspor - Galatasaray maçının sonunda soyunma odası tünelinin girişinde oyuncular arasında arbede çıktı.
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Son dakika Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı

Son dakika Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı

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