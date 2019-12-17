Son dakika! Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı!
Tuzlaspor - Galatasaray maçının sonunda soyunma odası tünelinin girişinde oyuncular arasında arbede çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
Maçın ardından Fernando Muslera, ilk maçta soyunma odası koridorlarında Galatasaray'a küfür eden ve fotoğraf paylaşımı yapan Gökhan Çıra'ya; "Ne oldu, konuşsana?" dedi.
Muslera ve Gökhan'ın tünelde yumruklaşmasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi.
Detaylar birazdan...
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