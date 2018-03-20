Son dakika: Türkiye Kupası finalinde bir ilk!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
20.03.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye Kupası finalinde bir ilk!

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Son dakika: Türkiye Kupası finalinde bir ilk!

Diyarbakır'daki Türkiye Kupası finalinde ilk kez e-bilet uygulanacak.

Kayseri'de spor yazarları ve muhabirleriyle bir araya gelen, Kayserispor Basın sözcüsü Hasan Eskici'ninde katıldığı toplantıda görüşlerini dile getiren Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'de bu sezon yüzde 119 artışla Kayserispor'un seyirci sayısını en fazla artıran kulüp olduğunu, sarı kırmızılı kulübü bir diğer renktaşı Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci, Teleset Akhisarspor'un ise 3. olduğunu söyledi.

Spor- Toto Süper Ligi'nde 26 hafta geride kalırken, stadyumlarda seyirci artışının hızla devam ettiğini söyleyen Ceyhun Kazancı, ''Spor Toto Süper Ligi'ndeki seyirci ortalaması12 bin 926'ya ulaştı. Böylece geçen sezon genel ortalaması 8 bin 940'ışimdiden yüzde 44.5 geçmiş olduk. Kayserispor Süper Lig'de üç büyüklerden sonra seyirci sayısını en fazla artıran takım oldu'' dedi.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DİYARBAKIR'DA E-BİLET UYGULANACAK
Kazancı; A milli futbol takımının maçlarında, Türkiye Süper Kupası'nda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kağıt bilet uygulamasının yanlış olduğunu ve bu konudaki eleştirilere katıldığını söyledi. TFF'nin aldığı kararla Süper lig Süper finali ile Türkiye Kupası finalinin bu sezon e-bilet ile izleneceğine dikkati çeken Kazancı, ''Geçen sezon Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan final maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar da göz önüne alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak. O nedenle Diyarbakır'da yeni yapılan stada e-bilet uygulamasına uygun bir alt yapıyı hazırlıyoruz. Önümüzdeki iki aylık süreçte bu alt yapıyı kurup, çalıştıracağız. Final müsabakalarında E-Bilet uygulaması için 2 aylık zamana ihtiyacımız var'' diye konuştu.

 

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