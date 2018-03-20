Son dakika: Türkiye Kupası finalinde bir ilk!
Diyarbakır'daki Türkiye Kupası finalinde ilk kez e-bilet uygulanacak.
Kayseri'de spor yazarları ve muhabirleriyle bir araya gelen, Kayserispor Basın sözcüsü Hasan Eskici'ninde katıldığı toplantıda görüşlerini dile getiren Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'de bu sezon yüzde 119 artışla Kayserispor'un seyirci sayısını en fazla artıran kulüp olduğunu, sarı kırmızılı kulübü bir diğer renktaşı Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci, Teleset Akhisarspor'un ise 3. olduğunu söyledi.
Spor- Toto Süper Ligi'nde 26 hafta geride kalırken, stadyumlarda seyirci artışının hızla devam ettiğini söyleyen Ceyhun Kazancı, ''Spor Toto Süper Ligi'ndeki seyirci ortalaması12 bin 926'ya ulaştı. Böylece geçen sezon genel ortalaması 8 bin 940'ışimdiden yüzde 44.5 geçmiş olduk. Kayserispor Süper Lig'de üç büyüklerden sonra seyirci sayısını en fazla artıran takım oldu'' dedi.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DİYARBAKIR'DA E-BİLET UYGULANACAK
Kazancı; A milli futbol takımının maçlarında, Türkiye Süper Kupası'nda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kağıt bilet uygulamasının yanlış olduğunu ve bu konudaki eleştirilere katıldığını söyledi. TFF'nin aldığı kararla Süper lig Süper finali ile Türkiye Kupası finalinin bu sezon e-bilet ile izleneceğine dikkati çeken Kazancı, ''Geçen sezon Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan final maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar da göz önüne alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak. O nedenle Diyarbakır'da yeni yapılan stada e-bilet uygulamasına uygun bir alt yapıyı hazırlıyoruz. Önümüzdeki iki aylık süreçte bu alt yapıyı kurup, çalıştıracağız. Final müsabakalarında E-Bilet uygulaması için 2 aylık zamana ihtiyacımız var'' diye konuştu.
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