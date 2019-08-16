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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.08.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Son Dakika transferi: Yıldırım Mert Çetin Roma için sağlık kontrolünde

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Transferde son dakika... Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Roma için sağlık kontrolünde... Genç yıldız, Cengiz Ünder'le takım arkadaşı olacak.

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Roma için sağlık kontrolünden geçti.

Adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Mert Çetin için Roma'nın Gençlerbirliği'ne 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

Yıldırım Mert'in bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraf İtalyan basınına da yansıdı.

Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çalmıştı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlanırken transferin önümüzdeki saatlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Son Dakika transferi: Yıldırım Mert Çetin Roma için sağlık kontrolünde

Son Dakika transferi: Yıldırım Mert Çetin Roma için sağlık kontrolünde

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