Son dakika transfer | Luiz Gustavo'da mutlu son! İstanbul'a geldi...
Ön libero bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferinde mutlu son!
Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya yakın olduğu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.
Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşeceği öğrenildi.
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