Son dakika transfer haberleri: Yunus Akgün 4 milyon euroya...
Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor.
Bir süredir genç oyuncuyu takip eden ve daha önce sarı kırmızılılarla temasa geçen İtalya Serie A ekibi Lazio’nun transferi gerçekleştirmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi.
İtalyan basını, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncu için 4 milyon Euro’luk teklif sunulduğunu öne sürdü.
Sarı kırmızılı kulübün, Finansal Fair-Play’de al-sat dengesini sağlamak için Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına sıcak bakabileceği ifade edildi.
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