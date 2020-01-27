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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson’u transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson’u transfer etti

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Son dakika transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson’u transfer etti

BtcTurk Yeni Malatyaspor, FC Rostov'dan 29 yaşındaki İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson’u transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Malmö, J.Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan takımlarında forma giyen Kjartansson ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İzlandalı futbolcu Rubin Kazan formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asist üretti.

Son dakika transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson’u transfer etti

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