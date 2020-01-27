Son dakika transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson’u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Malmö, J.Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan takımlarında forma giyen Kjartansson ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İzlandalı futbolcu Rubin Kazan formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asist üretti.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!