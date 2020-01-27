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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:14,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Tunay Torun, Çaykur Rizespor yolunda

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Son dakika transfer haberleri | Tunay Torun, Çaykur Rizespor yolunda

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Tunay Torun'u kadrosuna katıyor. Medipol Başakşehir'in 20 Ocak'ta sözleşmesini feshettiği tecrübeli oyuncu, yeşil mavili takım ile prensip anlaşmasına vardı.

Tunay Torun'un bu hafta içi Rize'ye giderek yapacağı son görüşmenin arından Rizespor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bir yılı opsiyonlu olacak şekilde 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan gurbetçi oyuncu kulüpsüz olduğu için bonservis bedeli bulunmuyor.

Her iki kanatta görev alabilen, forvet bölgesinde de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 134 maçta 13 gol atarken 25 de asist yaptı.

Geçen sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren Torun, çıktığı 25 maçta 2 asist yaptı. Alt yaş gruplarında birçok kez milli formayı terleten deneyimli oyuncu, 9 kez de A Milli Takım formasını giydi. Ayrıca Tunay Torun'un kariyerinde 56 da Bundesliga maçı bulunuyor.

Tunay Torun daha önce Bursaspor'da da forma giymişti...

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Son dakika transfer haberleri | Tunay Torun, Çaykur Rizespor yolunda

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