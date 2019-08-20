Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Fernandes'in bonservisi alınıyor
Trabzonspor'un Portekizli genç yeteneği Ivanildo Fernandes'in bonservisi alınıyor.
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçında göstermiş olduğu başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Ivanildo Fernandes'in bonservisi alınıyor.
Bir yıllık kiralık olarak Portekiz'in Sporting Lizbon takımından transfer edilen oyuncu için Başkan Ağaoğlu Kasımpaşa maçının ardından övgü dolu sözlerle bahsederken, oyuncunun transferi için görüşmelere 1-2 ay içinde başlanabileceğini açıklamıştı.
Ivanildo Fernandes satın alma opsiyonsuz olarak kiralanmıştı.
Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Fernandes, bu formayı giydiği için gurur duyduğunu belirtirken; taraftarların da kendisini iyi hissettirdiğini açıkladı.
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