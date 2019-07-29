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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
29.07.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da bir stoper daha yolda: Chidozie Awaziem

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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da bir stoper daha yolda: Chidozie Awaziem

Trabzonspor defanstaki sıkıntıyı çözmek için harekete geçti. Napoli'den Lorenzo Tonelli ve Fransız stoper Timothee Kolodziejczak ile ilgilenen bordomavililerin esas hedefi ise geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Chidozie Awaziem.

Trabzonspor, forvet transferini sonuçlandırmak için çalışırken stoper takviyesi için de girişimler başladı. Zargo Toure'nin ayrılmasıyla Arjantinli stoper Campi'yi transfer eden bordo- mavililer, son iki hazırlık maçında yenen 5 golün ardından stopere bir takviye daha yapma kararı aldı.

İlk olarak Napoli'ye Tonelli'yi kiralamak için teklif yapılsa da ilerleme olmadı. Bonservisi elinde olan Fransız stoper Timothe Kolodziejczak da listede.

Trabzonspor'un en çok istediği futbolcu ise geçen sezon Rizespor'da kiralık oynayan Chidozie Awaziem. Bonservisi Porto'da olan Nijeryalı oyuncu için sezonun sona ermesiyle birlikte teklif yapan bordo-mavililer beklemeye çekilmişti.

22 yaşındaki oyuncunun henüz bir kulüple anlaşamaması üzerine bu görüşmelerin yeniden başlayabileceği de ifade edildi.

Rizespor ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan ve 1359 dakika forma giyen Awaziem skora katkı sağlayamadı. 22 yaşındaki futbolcu 1.90 metre boyu sayesinde hava toplarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

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