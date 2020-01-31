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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 07:18,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaştı

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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaştı

Transferin son günlerinde hareketli dakikalar yaşayan Trabzonspor'da bombalar üst üste patlıyor. Bordo mavililer ülkemizde daha önce Sivasspor ve Başakşehir'de forma giyen Manuel de Costa ile anlaşmaya vardı.

Guilherme transferini bitirmek üzere olan ve Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı Trabzon'a getiren bordo mavililer Faslı stoper Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre bonservisi elinde olan Faslı futbolcu, bugün Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir’den 4 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’a transfer olan Costa, devre arasında boşa çıkmıştı.

1.91’lik stoper Sivasspor ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

Trabzonspor devre arası transferinde Badou Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı...

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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaştı

 

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