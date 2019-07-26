Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı! Daniel Sturridge bombası...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı! Daniel Sturridge bombası...
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı! Daniel Sturridge bombası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
26.07.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı! Daniel Sturridge bombası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı! Daniel Sturridge bombası...

Trabzonspor'dan son dakika transfer haberi geldi. Liverpool’la sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge ile görüşmeler son aşamaya geldi. 29 yaşındaki İngiliz futbolcu ile bir sürpriz yaşanmazsa 3 yıllık anlaşma yapılacak.

Efsane kaptanı Cemil Usta'nın adını taşıyan sezonda şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor, güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Chelsea'de yıldızlaşan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı Obi Mikel'i renklerine katan bordo-mavililer, forvet hattı için de ses getirecek bir isimle anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un son derece gizli yürüttüğü bu operasyonda Liverpool ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki forvet Daniel Sturridge transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Uzun süredir İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan bordo- mavili yöneticiler, oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti.

SIKI PAZARLIKLA TÜM SORUNLAR GİDERİLDİ

Kariyerinde Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Bolton, West Bromwich ve Liverpool gibi önemli takımlarda forma giyen İngiliz yıldız, ilk görüşmelerde Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktı. Daha sonra rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da yönetim yaptığı çok sıkı pazarlıklar sonucunda bu sorunları giderdi. Sturridge'nin kendisi ve ailesi tarafından yönetilen menajerlik şirketi ile temaslarını sürdüren bordo-mavililer bir sürpriz yaşanmazsa bugün imzayı attıracak.

KİMDİR?

1 Eylül 1989 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde doğdu. 1,80 boyundaki forvet, sol ayağını kullanıyor. Kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 2 kez de FA Cup şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de toplam 218 maça çıkan Sturridge 77 gol attı, 30 asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı Daniel Sturridge bombası...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı! Öncelik sol bek...
Ecmel Faik Sarıalioğlu: beIN Sports'tan birikmiş gelirlerimizi talep ediyoruz
Avrupa şampiyonu milli takımın yıldızlaşan pasörü
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı! Daniel Sturridge bombası...