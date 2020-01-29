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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Tottenham, PSV'den Bergwijn'ı kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 22:18,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Tottenham, PSV'den Bergwijn'ı kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Hollanda'nın PSV takımından hücum oyuncusu Steven Bergwijn'ı renklerine bağladı.

Tottenham Kulübü, kariyerine 2014'te PSV'de başlayan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bergwijn ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kanatlar, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Bergwijn, bu sezon PSV formasıyla 29 maça çıkıp 6 gol attı.

Öte yandan İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için PSV'ye 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Son dakika transfer haberleri | Tottenham, PSVden Bergwijnı kadrosuna kattı

 

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