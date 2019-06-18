Son dakika transfer haberleri: Tolgay Arslan işi ciddiye bindi! 3 milyon euro...
Fenerbahçe'ye devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, West Bromwich'in Fenerbahçe'ye Tolgay için teklif sunmaya hazırlandığını iddia etti.
Slaven Bilic'in Tolgay'ı Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden çok yakından tanıdığı ve transfer listesine ismini yazdığını ifade ettiler.
West Bromwich'in 29 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin kapısını ilk olarak 3 milyon Euro ile çalacağı iddia ediliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle