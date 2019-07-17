Son dakika transfer haberleri | Sivasspor Isaac Cofie'yi transfer etti
Demir Grup Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Isaac Cofie merkez orta sahada görev yapıyor.
Isaac Cofie 20 Eylül 1991'de Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Futbola İtalyan ekibi Genoa'da başlayan Cofie daha sonra; Torino, Piacenza, Sassuolo, Verona, Carpi ve geçtiğimiz sezon da Sporting Gijon formasını terletti.
Isaac Cofie'ye Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.
Kulübümüz daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı."
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