Son Dakika Transfer Haberleri | Simon Kjaer, Milan için sağlık kontrolünde!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Danimarkalı savunması Simon Kjaer, Milan'a transferi için sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano'ya gitti.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yollarını ayıran ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'a imza atıyor.
30 yaşındaki Danimarlı futbolcunun bu sabah saatlerinde Milano'ya giderek Milan'a transferi için sağlık kontrolünden geçtiği ortaya çıktı.
İtalyan temsilcisinin söz konusu transferi gün içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.
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